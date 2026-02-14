Pietro Laterza, imprenditore torinese, ha preso le redini del Chievo Verona per via della decisione di Douglas Costa di lasciare il club. La sua presenza segna un cambiamento importante, considerando che è il primo proprietario proveniente da fuori Verona a gestire la squadra. Laterza ha deciso di investire nel club, portando con sé una forte volontà di rilancio e nuove idee.

Pietro Laterza è il volto alla guida del Chievo Verona. Imprenditore torinese, è il primo patron proveniente da fuori Verona. Accanto all’attività nel calcio, Laterza è fondatore del Consorzio Tre Elle, realtà attiva nel settore dell’edilizia e delle infrastrutture. In pochi è diventato proprietario del Chievo Verona e dell’Al-Ittifaq e due operazioni hanno attirato l’attenzione dei media, l’arrivo di Douglas Costa tra i clivensi e di Mario Balotelli nella squadra saudita. L’imprenditore e il progetto Chievo. Geometra di formazione, Pietro Laterza ha iniziato l’attività professionale nell’azienda di famiglia per poi fondare nel 2020 il Consorzio Tre Elle. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Chi è Pietro Laterza, proprietario del Chievo di Douglas Costa: il patrimonio

Il presidente Laterza ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Douglas Costa al Chievo, spiegando i dettagli della trattativa e le motivazioni che hanno portato alla scelta dell’ex Juventus.

Il presidente del Chievo, Pietro Laterza, ha recentemente commentato l’approdo di Douglas Costa in Serie D.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cori razzisti contro Balotelli: Non me lo aspettavo qui. Spero che vengano presi provvedimenti seri; Juventus Sarri a Douglas Costa Che cosa potevi essere.

D. Costa-Chievo, Laterza: Quando l’ho chiamato stava giocando in spiaggiaDouglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo: il presidente Pietro Laterza ci racconta il colpo più clamoroso della storia della Serie D. Fermatevi un attimo e chiudete gli occhi: pensate se, solo ... gianlucadimarzio.com

Douglas Costa giocherà in Serie D, nel Chievo. Ormai è ufficiale. Ma come è possibile Semplicemente grazie a Pietro Laterza che è proprietario sia del Chievo che del Al Ittifaq, squadra araba di Mario Balotelli e dove giocherà anche Douglas Costa dopo l’e facebook