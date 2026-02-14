Chi è il cocco di mamma? Chi il più stiloso? Le risposte dei fratelli Tabanelli
Miro e Flora Tabanelli, atleti di freestyle, svelano chi tra loro è il più disordinato e chi si arrabbia di più quando perde durante le competizioni. I due fratelli, che hanno rappresentato l’Italia in diverse gare internazionali, condividono dettagli sulla loro vita quotidiana e sui piccoli screzi familiari. Durante l’intervista, hanno anche spiegato come si preparano mentalmente prima di salire in pedana.
Chi è il più disordinato? Chi si arrabbia di più quando perde? Miro e Flora Tabanelli, atleti di freestyle azzurri, rispondono in un'intervista doppia! Scopri i segreti dei due fratelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Italiani o greci: chi è più spiritoso? Chi guida peggio? Le risposte di Douvikas
Douvikas, attaccante del Como e della Nazionale greca, analizza le differenze tra italiani e greci.
Chi ha vinto Chi vuol essere milionario?: la storia delle domande più difficili e le risposte da un milione
Argomenti discussi: SPIAGGIA ATTREZZATA PER DISABILI, DI COCCO: PROSEGUE ITER PER REALIZZARLA; Difesa della costa, il Comune assicura: Il progetto non cambia; Merulove 2026: San Valentino a Palazzo Merulana; Bene le rappresentative sarde ad Alà.
Chi è Cocchi, l'esterno mancino dell'Inter che Chivu lancia titolare nei quarti di finale Coppa Italia contro il TorinoIl classe 2007 dell’Under 23 nerazzurra pronto a partire titolare contro il Torino a Monza, nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. msn.com
Chi è Matteo Cocchi, il talento dell'Inter che potrebbe giocare titolare in Coppa ItaliaMatteo Cocchi potrebbe essere la vera novità dell'Inter in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, in programma stasera a San Siro. Christian Chivu sta valutando di schierare ... tag24.it
Cremoso al cocco Agrumi, contrasti, delicatezza. Un finale leggero, pensato per chi ama la dolcezza equilibrata e i dessert che parlano piano. facebook