Chi è il cocco di mamma? Chi il più stiloso? Le risposte dei fratelli Tabanelli

Miro e Flora Tabanelli, atleti di freestyle, svelano chi tra loro è il più disordinato e chi si arrabbia di più quando perde durante le competizioni. I due fratelli, che hanno rappresentato l’Italia in diverse gare internazionali, condividono dettagli sulla loro vita quotidiana e sui piccoli screzi familiari. Durante l’intervista, hanno anche spiegato come si preparano mentalmente prima di salire in pedana.