Chi È Giovanni Vescovo Uno dei postini di c’é posta per te?
Giovanni Vescovo, noto per essere stato corteggiatore a Uomini e Donne, lavora ora come postino nel programma C’è Posta per Te, un lavoro che ha iniziato di recente. Nato a Treviso il 10 maggio 1992, ha 32 anni e si dedica con entusiasmo alla consegna delle lettere. Già conosciuto dal pubblico per il suo ruolo in televisione, ha deciso di cambiare strada e di approdare nel mondo delle consegne. La sua presenza si fa notare tra i volontari che aiutano a portare i messaggi più importanti.
Giovanni Vescovo è il nuovo volto che arricchisce il team di postini di C'è Posta per Te. Nato a Treviso il 10 maggio 1992, ha oggi 32 anni e si è fatto conoscere dal grande pubblico come corteggiatore a Uomini e Donne durante il trono di Sonia Lorenzini. Giovanni, con un'altezza di 1,85 metri e alcuni tatuaggi visibili, unisce fascino e personalità, conquistando sia i fan dello spettacolo che i colleghi in studio. CARRIERA: DALLE PRIME ESPERIENZE A UOMINI E DONNE. Prima di approdare in televisione, Giovanni ha svolto diversi lavori: cameriere, magazziniere, commesso, modello e rappresentante di vini.
C'è posta per te 2026 sta per tornare su Canale 5, con la prima puntata programmata per gennaio.
Ecco gli ospiti di C'è Posta per te 2026: due cantanti di grande successo, un attore dal fascino irresistibile protagonista di una popolare fiction di Rai 1 e uno sportivo molto amato.
