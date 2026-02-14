Chi è Braathen il brasiliano in testa nel gigante | la lite con la Norvegia e il ritiro nel 2023

Braathen, lo sciatore brasiliano con sei vittorie in Coppa del Mondo, si trova in vetta nel gigante a causa di un eccellente risultato nella gara di ieri. La sua performance si è distinta nonostante le tensioni tra il suo paese e la Norvegia, che hanno portato anche al suo ritiro dalla stagione 2023. Il brasiliano punta ora a conquistare la prima medaglia olimpica per il Brasile ai prossimi Giochi invernali.

L’esplosione appena ventenne, la Coppetta di slalom, la pausa di un anno annunciata prima del gigante di Soelden nell’ottobre 2023, il cambio di nazionalità, il ritorno in grande stile alla fine del 2024 con il secondo posto nel gigante di Beaver Creek, primo podio di un brasiliano nella storia della Coppa del Mondo, poi migliorato con la vittoria di novembre 2025 nello speciale di Levi. Lucas Pinheiro Braathen sa come stare al centro della scena. A Soelden sorprese tutti annunciando l'addio, sfinito dai contrasti con la federazione norvegese in tema di sponsorizzazioni. Sembrava finita, a soli 23 anni, dopo una stagione da protagonista e lo status di personaggio assoluto, al di là dei risultati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il brasiliano Braathen ha conquistato la prima manche del gigante alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, arrivando in testa grazie a una discesa impeccabile.

Lucas Pinheiro Braathen ha dominato la prima manche dello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lasciando tutti gli avversari indietro.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, chi è Lucas Pinheiro Braathen: dallo slalom alla scelta brasiliana; Lo sciatore che vuole cambiare Milano con un piumino; La divisa stilosa di Lucas Pinheiro Braathen e della squadra brasiliana alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Lucas Pinheiro Braathen ha le carte in regola per fare molto bene alle Olimpiadi invernali 2026.

