Le forze politiche che governano Provincia e Regione, responsabili anche dei ritardi nel completamento del campus scolastico, criticano il bonus scolastico e ignorano le difficoltà ancora irrisolte nel cantiere. In molti casi, i lavori sul campus sono ancora in ritardo di mesi, ma questo non ferma le polemiche sul sostegno alle famiglie. La scelta di concentrarsi sul bonus appare più come una mossa politica che una reale preoccupazione per le questioni educative.

Sorprende, e al tempo stesso appare strumentale, che forze politiche che governano Provincia e Regione – con responsabilità dirette anche rispetto alla realizzazione del campus scolastico – scelgano di polemizzare su un intervento concreto del Comune. Proprio le condizioni strutturali degli edifici rappresentano infatti uno dei fattori che negli ultimi anni hanno orientato numerosi studenti verso sedi ritenute più accoglienti e adeguate. L’amministrazione di Tolentino, capitanata dal sindaco Mauro Sclavi, si difende dalle critiche di Lega e Forza Italia su "tempi e modalità" del bonus da 200 euro per chi si iscrive al Filelfo, intervento annunciato a ridosso della scadenza delle iscrizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Chi critica il bonus scolastico dimentica i ritardi con il campus"

Il bonus Carta Docente per l’anno scolastico 202526 sarà disponibile a partire da gennaio 2026, ma al momento non è ancora stato annunciato il decreto con importo, modalità e criteri di assegnazione.

Dopo anni di annunci e promesse, il cantiere del nuovo campus scolastico di Tolentino non ha ancora preso avvio.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Bonus 200 euro agli studenti: chi critica responsabile dei ritardi al campus che spingono i ragazzi altrove; Bonus affitto 2026: requisiti, a chi spetta e come fare domanda; Nuovi incentivi auto, chi riceverà il Bonus in questo 2026: le nuove regole; FantaSanremo 2026, l'analisi: chi farà più punti nella serata dei duetti (secondo noi).

Statali NoiPA, annunciato il bonus di 480 euro, ecco a chi andràScopri il bonus di 480 euro e la sua reale natura. Verifica chi ne beneficia e come si calcola il rimborso fiscale. informazionescuola.it

Aumenta il bonus mamme lavoratrici: chi può richiederlo e come fare per ottenere i 720 euroCon la Legge di Bilancio 2026 viene confermato e rafforzato il bonus mamme lavoratrici, una misura pensata per sostenere le donne con figli a carico che partecipano al mondo del lavoro. Rispetto ... greenme.it

Due medaglie d’oro in tasca, eppure c’è anche chi la critica con cattiveria. Nel mirino di alcuni utenti social i festeggiamenti di Francesca Lollobrigida insieme a suo figlio e gli atteggiamenti del bambino, che qualcuno ha definito “maleducato”. La risposta dell’ facebook

#Pellegatti ironico dopo #Bologna: "Dispiace per chi critica sempre il #Milan sul piano dell'estetica" #BolognaMilan #SempreMilan #SempreMilan #SerieA x.com