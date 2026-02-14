CHE TEMPO CHE FA | GLI OSPITI DI DOMENICA 15 FEBBRAIO TRA OLIMPIADI E SHOW

Il programma “Che Tempo Che Fà” torna domenica 15 febbraio 2026 alle 19:30 sul canale Nove, dopo aver dedicato la puntata alle Olimpiadi di Pechino 2022. Fabio Fazio condurrà l’appuntamento in diretta, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, offrendo agli spettatori un mix di commenti, interviste e anteprime. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Discovery+.

Domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: il Presidente della Fondazione Milano–Cortina 2026 Giovanni Malagò; Vanessa Incontrada, protagonista a teatro della commedia romantica “Ti sposo ma non troppo” diretta e interpretata da Gabriele Pignotta. Fiorella Mannoia, presto in tour con il nuovo progetto live “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, in occasione dei trent’anni dell’album cult di Fabrizio De André “Anime Salve”, realizzato in collaborazione con Ivano Fossati nel 1996; Serena Rossi, nei teatri di tutta Italia con “SereNata a Napoli”, il primo spettacolo musicale di cui è autrice e interprete, dedicato alla sua città e alle canzoni della sua tradizione. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Questa sera, domenica 1 febbraio, torna

Domenica 1° febbraio si riempie di ospiti in tv.

