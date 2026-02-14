Kevin De Bruyne ha lasciato Napoli dopo l'infortunio di ottobre e da allora non si è più visto in campo. L’ex centrocampista del Manchester City è tornato in Belgio, ma da circa un mese non si mostra più nemmeno sui social media. Secondo alcune fonti, potrebbe tornare a disposizione di Conte già ai inizi di marzo.

Chi l'ha visto? Nessuna traccia di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è fuori dalla gara d'andata contro l'Inter, dal 25 ottobre scorso, da quando ha calciato il rigore del vantaggio al 33', lesionandosi il bicipite femorale della coscia destra. Quel maledetto rigore che avrebbe segnato la stagione di uno dei centrocampisti più forti dell'ultimo decennio e, per certi versi, anche del Napoli, che avrebbe potuto ambire a un cammino più fortunato sia in Champions che in Serie A se lo avesse avuto a disposizione. La qualità di Kevin sarebbe servita al Napoli per superare alcuni limiti che si porta dietro da qualche stagione: il tiro da fuori area, lo sviluppo dei calci piazzati, un rigorista di garanzia e, semplicemente, giocate di qualità necessarie nelle gare più bloccate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che fine ha fatto De Bruyne? Dall'infortunio di ottobre di lui nessuna traccia a Napoli...

Il caso De Bruyne a Napoli sta attirando l'attenzione: dall'infortunio al possibile addio già a gennaio, la situatione riguarda non solo la squadra ma anche il mercato invernale.

Kevin De Bruyne: un infortunio che cambia tutto

