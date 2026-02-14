Che è successo a Ilia Malinin? Analisi del flop più clamoroso dei Giochi

Ilia Malinin ha vissuto un crollo clamoroso ai Giochi, cadendo due volte e finendo ottavo, nonostante fosse considerato uno dei favoriti per l'oro. La delusione si è fatta sentire forte, soprattutto perché il pattinatore aveva dimostrato di poter conquistare la medaglia d’oro con le sue performance. Durante la gara, il suo nervosismo si è tradotto in errori evidenti, che hanno compromesso la sua prova. È un risultato che sorprende molti, considerando il talento e le aspettative che lo circondavano.

Che è successo a Ilia Malinin? Come è possibile che un pattinatore imbattuto dall’autunno 2023, per molti la medaglia d’oro più sicura dei Giochi, abbia sbagliato così tanto da finire non secondo, non terzo, ma ottavo? La risposta è ovviamente nella testa, non nella tecnica, e lì bisogna indagare. Proviamo a farlo ripercorrendo le frasi della notte, analizzando uno strano indizio social e parlando con Monika Niederstätter, azzurra nell’atletica ai Giochi di Sydney e Atene, ora mental coach anche nel pattinaggio: segue Daniel Grassl, il migliore dei due azzurri nella gara di ieri. Una frase della notte di Ilia Malinin colpisce tanto: "Ho sentito come se tutti i momenti traumatici della mia vita avessero cominciato a scorrermi in testa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ilia Malinin ha rischiato di conquistare una posizione di rilievo a Milano Cortina 2026, ma una serie di errori nel suo programma libero lo hanno fatto scivolare all’ottavo posto.

