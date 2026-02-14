Che cosa c’è dietro tutti questi ori delle donne italiane

Maria Rossi, atleta e simbolo del movimento femminile, indossa l’oro perché ha vinto la medaglia più prestigiosa, portando a casa un risultato che nessuna aveva raggiunto prima nella sua disciplina. La sua vittoria ha acceso i riflettori su una tradizione di famiglia che da generazioni si dedica allo sport, e ha portato in Italia un successo che fa parlare di sé anche oltre i confini nazionali. Con il suo sorriso, Maria ha dimostrato come il duro lavoro possa trasformare i sogni in realtà, lasciando un segno tangibile nella storia dello sport italiano.

Arianna Fontana, 36 anni il 14 aprile; Federica Brignone, 36 il 14 luglio e Francesca Lollobrigida, 35 compiuti il 7 febbraio giorno della sua prima medaglia (foto Getty Images) L'Italia vince anche la prova maschile dello slittino doppio. L'oro di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner Una mamma, una moglie e una figlia d’arte che ha riscritto la storia di famiglia e dell’Italia sportiva. Francesca, Arianna e Federica, belle (non è un reato dirlo!) e soprattutto brave, sono già le nostre signore dell’Olimpiade diffusa, come diffuse sono loro che vengono da Lazio, Lombardia e Valle d’Aosta, anche se Fede sulla carta d’identità ha scritto di essere nata a Milano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

