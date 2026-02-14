centri trasfusionali server in tilt e disagi

I centri trasfusionali dell’Asl Toscana Centro hanno subito un blocco del server ieri mattina, a causa di un malfunzionamento del nuovo software gestionale. La causa è stata un problema tecnico che ha impedito l’aggiornamento dei dati, provocando rallentamenti nelle operazioni quotidiane. In particolare, a Prato si sono verificati forti ritardi nelle procedure di raccolta e distribuzione del sangue.

Blocco del server per il nuovo software gestionale dei centri trasfusionali dell’ Asl Toscana Centro ieri mattina, che ha causato un fermo temporaneo degli inserimenti informatici, creando inevitabili rallentamenti e disagi anche a Prato. Fin dalle prime ore i tecnici sono intervenuti per individuare e risolvere la criticità, mentre gli operatori dei centri hanno continuato le attività adottando una registrazione manuale d’urgenza. Una soluzione necessaria che ha comportato, per forza di cose, tempi più lunghi per le operazioni di registrazione. Il blocco temporaneo è stato risolto già verso intormno alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

