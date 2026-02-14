Cecilia Quad ha pubblicato il video di ‘Inferno’ su YouTube, dopo aver lanciato il brano inedito nel suo ultimo EP, ‘Se fosse un film’. La canzone, definita intensa e onirica dalla stessa artista, racconta un viaggio emotivo che si riflette anche nelle immagini del videoclip. La cantante di Montepulciano ha scelto di condividere il video proprio in questa settimana, per accompagnare l’uscita dell’EP su tutte le piattaforme digitali.

È da ieri online, sul canale You Tube di Cecilia Quad, il video di ‘Inferno’, il brano inedito che la cantante di Montepulciano ha inserito nell’Ep ‘Se fosse un film’, uscito il 30 gennaio sulle principali piattaforme e sugli store digitali. Con questa canzone l’artista rivela un altro suo profilo, quello di cantautrice, avendo composto sia la musica sia il testo. "C’è molto di autobiografico, è un brano intenso, onirico, lo consideravo, per la sua ricercatezza, veramente di nicchia – dice Cecilia – e invece mi stanno arrivando tanti riscontri positivi, anche da chi ha gusti orientati verso generi più semplici". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cecilia Quad e l’Inferno: "Brano intenso, onirico"

Il cinema onirico di Paolo Sorrentino si distingue per il suo stile originale e riflessivo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cecilia Quad e l’Inferno: Brano intenso, onirico; Cecilia Quad: esce in digitale il nuovo ep Se fosse un film; SINEDADES: dal 6 febbraio in radio MALUA il nuovo singolo; Giorno: 7 Febbraio 2026.

Cecilia Quad: esce in digitale il nuovo ep Se fosse un filmEsce Se fosse un film (Solidea Records), il nuovo EP di Cecilia Quad, un progetto originale di reinterpretazioni cinematografiche che trasforma brani iconici della musica italiana in autentiche colo ... lavocedellisola.it

Riondino, il mio Vivaldi e Cecilia, l'incontro tra due solitudini(di Francesco Gallo) È sempre una questione di musica, morte e soldi, così dice a un certo punto la giovane Cecilia (Tecla Insolia) in 'Primavera', esordio cinematografico di quell'inquieto regista ... ansa.it

WATCH: Novak Djokovic Left Stunned as ‘Quad God’ Ilia Malinin’s Heroics Secure Winter Olympics Gold for USA Novak Djokovic was left visibly stunned during the figure skating team event at the Milano Cortina 2026 Winter Olympics on February 8, as Ameri facebook