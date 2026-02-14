C’è un Occidente che non vede il pericolo cinese

Jimmy Lai, imprenditore e attivista di Hong Kong, ha ricevuto una condanna a venti anni di prigione, un provvedimento che mette in luce la durezza del sistema giudiziario cinese. La decisione, annunciata di recente, arriva in un momento in cui Lai, 78 anni e malato, si trova già detenuto da cinque anni in condizioni che limitano le sue cure mediche. La sentenza scatta come una punizione severa, che rischia di portare alla sua morte in cella. Questa vicenda dimostra quanto il regime di Pechino consideri la libertà di espressione e il dissenso come minacce da eliminare.

La condanna di Jimmy Lai a venti annidi carcere, resa nota a Hong Kong nei giorni scorsi, conferma la disumanità del comunismo cinese perché equivale a una condanna a morte (Lai infatti ha 78 anni, è malato e in carcere, dove si trova già da cinque anni, non può curarsi). Ma non è solo l'ennesimo episodio di crudele repressione del dissenso da parte di quel regime. Quello di Lai è, su scala ridotta, un segnale politico simile a quello di Piazza Tienanmen: schiacciando nel sangue le manifestazioni studentesche della primavera 1989 la casta rossa di Pechino comunicò al mondo la sua totale chiusura all'evoluzione democratica che si stava verificando nell'est europeo.

