Elly riceve un regalo inatteso: il Giornale le regala un abbonamento gratuito, sia cartaceo che digitale. La decisione nasce dalla sua partecipazione attiva sui social, dove ha condiviso pensieri su temi di attualità. Ora potrà leggere ogni giorno le notizie più recenti, senza spendere un euro.

Cara Elly, la redazione de il Giornale ti omaggia di un abbonamento cartaceo e online al quotidiano fondato nel 1974 da Indro Montanelli. Lo fa perché da ieri pensa che potrebbe esserti utile. Una buona lettura, fra una carica di molotov alle Olimpiadi e una guerriglia di piazza a Torino o in Valsusa. Sarebbe servita, ad esempio, per conoscere meglio l'indole, la biografia e il carnet di medaglie del procuratore Nicola Gratteri. Un accusatore nerboruto, prototipo stesso del mastino che insegue la sua preda. Uno che, pur di spararla più grossa dei già fantasiosi interpreti del No al referendum sulla giustizia, che stanno snocciolando una litania di fake news da far impallidire un terrapiattista di Scientology, è capace di dare del criminale o del massone a giuristi del calibro di Sabino Cassese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - C'è posta per Elly

Il sindaco di Trieste ha condiviso un fotomontaggio che ritrae Elly Schlein vestita da Befana con un commento ironico.

