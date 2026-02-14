Cavese-Salernitana streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie C

La Cavese ha deciso di trasmettere gratis la partita contro la Salernitana, disputata oggi alle 14.30 allo stadio Comunale “Simonetta Lamberti”, per permettere ai tifosi di seguirla senza costi. La gara, valida per la 27ª giornata di Serie C, vede le due squadre divise da molti punti in classifica: la Cavese si trova al 14° posto con 27 punti, mentre la Salernitana occupa la terza posizione con 49. È possibile seguire l'incontro anche in diretta TV in chiaro.

Cavese-Salernitana Sabato 14 Febbraio Live dalle 13:00 Zona Stadio live su StileTV (canale 78 DTT) Zona RCS75 (canale 111 DTT) pre -partita collegamenti dallo stadio durante la gara interviste ai protagonisti nel post-partita facebook

