Castelnuovo nel mirino dei cybercriminali | scatta la ' truffa della ballerina'

Un messaggio sospetto proveniente da un contatto conosciuto ha scatenato un tentativo di truffa a Castelnuovo. I cybercriminali hanno inviato un SMS che sembrava autentico, ma nascondeva un inganno. La vittima, una donna di 35 anni, ha ricevuto il messaggio mentre era al lavoro, e ha cliccato su un link che le è stato proposto.

Tutto è iniziato con un SMS proveniente apparentemente dal numero di telefono di un contatto salvato in rubrica. Nel messaggio si chiedeva di votare la figlia per un concorso di danza online, invitando a cliccare su un link e inserire un codice ricevuto successivamente. Un’operazione che si è rivelata sufficiente ai cybercriminali per clonare la SIM della vittima e prendere il controllo del suo numero di telefono. Da quel momento i truffatori hanno iniziato a inviare messaggi a tutti i contatti presenti in rubrica, spacciandosi per il legittimo proprietario del telefono. Nei testi si parlava di una momentanea difficoltà economica dovuta a una distrazione, con la richiesta di piccole somme di denaro tramite bonifico, assicurando la restituzione entro la giornata.🔗 Leggi su Pisatoday.it Attività commerciali nel mirino dei ladri: scatta l'allarme sicurezza Recenti episodi a San Prisco, in via Gianfrotta, hanno evidenziato un aumento di tentativi di furto ai danni di attività commerciali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: La capolista Lucchese mette nel mirino la temibile Sestese; Blitz nel casolare. Due ditte fantasma e 13 operai in nero; Da mesi non faceva movimenti sul conto alle Poste, scatta l'allarme: 82enne trovato senza vita; Vico nel Lazio, Stefano Pelloni, il sindaco nel mirino dei truffatori. Grottammare torna nel mirino dei ladri: altri due furti nelle caseAltri due furti in abitazione a Grottammare che sembra tornata al centro dell’attenzione dei ladri. Nella prima serata di sabato sono state messe a segno altre due imprese criminose, una in via ... ilrestodelcarlino.it Castelnuovo Cilento, colpo nella notte a Vallo Scalo: fatto saltare il bancomat della BCC Magna GreciaUn’esplosione improvvisa e il suono dell’allarme hanno interrotto il silenzio notturno di Vallo Scalo. Nel mirino dei malviventi è finito lo sportello automatico della BCC ... ilmattino.it Castelnuovo Cilento, colpo nella notte a Vallo Scalo: fatto saltare il bancomat della BCC Magna Grecia Un’esplosione improvvisa e il suono dell’allarme hanno interrotto il silenzio notturno di Vallo Scalo. Nel mirino dei malviventi è finito lo sportello automatic facebook