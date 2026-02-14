A Castellabate, cittadini e professionisti si sono uniti per formare il primo

L’obiettivo principale del comitato è quello di coordinare l’impegno dei cittadini al fine di promuovere un dibattito pubblico e creare occasioni di approfondimento sulle ragioni del SÌ al referendum In vista delle consultazioni del 22-23 marzo, cittadini e professionisti uniscono le forze per promuovere un dialogo informato e sostenere la riforma. In preparazione al referendum confermativo sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo prossimi, a Castellabate è stato costituito il "Comitato cittadini per il sì". L’associazione, formalmente sottoscritta lo scorso 12 febbraio, ha eletto presidente l’avvocato Attilio Tajani, vicepresidente l’avvocatessa Maria Odilia Di Paola, e un consiglio direttivo composto da Costabile Spinelli, Francesco Pecora, Adriana Ferone, Vittorio Biasi, Annalaura Franciulli e Rosa Abagnale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il Comitato Provinciale 'Si Riforma' di Caserta nasce per sostenere il referendum sulla giustizia, dopo che un gruppo di avvocati ha deciso di riunirsi per promuovere il sì.

Castellabate si mobilita per il Referendum sulla Giustizia: nasce il primo Comitato per il Sì

