CASO STORICO Juventus penalizzata per l’arrivo di Rosetta

La Juventus è stata penalizzata a causa dell’ingaggio di Virginio Rosetta, uno dei giocatori più rappresentativi dell’epoca. La decisione deriva dalle verifiche sulle modalità di trasferimento del calciatore, che hanno portato a sanzioni ufficiali. Rosetta, che ha vinto otto titoli di Lega, di cui sei con la Juventus e due con la Pro Vercelli, ha anche partecipato al Mondiale del 1934, contribuendo a far crescere il calcio italiano. La sua carriera si è svolta tra il 1920 e il 1938, lasciando un segno duraturo sulla storia del pallone.

Otto tornei di Lega vinti, due con la Pro Vercelli e sei con la Juventus. Più il Mondiale del 1934. Virginio Rosetta (1902-1975, nella foto) ha scritto la storia del nostro calcio. Ma è celebre anche per il controverso passaggio dalla squadra della sua città, la Pro, e i bianconeri. Avvenne nel 1924 per 50mila lire. La Signora venne penalizzata dopo che il presidente vercellese Bozino si era opposto, con tre sconfitte a tavolino. La Figc venne commissariata, poi la questione si chiuse con un pagamento della Juve.