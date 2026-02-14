Caso Resinovich muore Claudio Sterpin | l’ultimo a sentire Liliana prima della sua morte

Claudio Sterpin, uomo coinvolto nel caso Resinovich, è morto ieri. Era l’ultimo a parlare con Liliana Resinovich prima che si spegnesse nel 2022 a Trieste. Sterpin aveva sempre cercato di scoprire come erano andate realmente le cose. Ora, la sua scomparsa lascia un vuoto nelle indagini e solleva nuove domande.

L'uomo e presunto amante di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita a Trieste nel 2022. Per anni Sterpin si è battuto affinché venisse a galla la verità sulla morte di Liliana Per quattro anni il suo nome è rimasto legato a doppio filo a uno dei casi più oscuri della cronaca italiana recente, quello della morte di Liliana Resinovich. Claudio Sterpin, ex maratoneta triestino di 86 anni, è morto portando con sé una battaglia fatta di appelli, interviste e presenze televisive, tutte con un unico obiettivo: arrivare alla verità sulla fine della donna che diceva di amare da oltre quarant'anni.