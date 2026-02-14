Caso Resinovich e morte di Claudio Sterpin La genetista | è stato l’uomo della prima svolta

Il caso Resinovich ha scosso Trieste dopo la morte di Claudio Sterpin, avvenuta in circostanze ancora da chiarire. La genetista ha spiegato che quella è stata la svolta decisiva nelle indagini, confermando i sospetti sui legami tra le prove scientifiche e l’accaduto. La polizia ha trovato tracce di DNA che collegano il marito di Resinovich alle scene del delitto, portando all’indagine per omicidio. Sebastiano Visintin, il marito, è stato iscritto nel registro degli indagati e si trova sotto stretta osservazione.

Trieste, 14 febbraio 2026 – Che impatto ha la morte di Claudio Sterpin nel caso Resinovich? Inchiesta oggi per omicidio, indagato il marito Sebastiano Visintin. Per qualcuno l’86enne ex maratoneta è stato un grande accusatore, per tutti un innegabile protagonista. “Adesso finalmente sa come è andata davvero, conosce la verità”, è commossa Marina Baldi, la genetista nel team che assiste la nipote di Liliana Resinovich, Veronica. Il ruolo di Claudio Sterpin nel caso Resinovich. “Quando ho saputo che era morto ho provato un grande dispiacere – confida la dottoressa Baldi -. In questi anni se non ci fosse stato lui questo caso sarebbe stato archiviato presto come suicidio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Claudio Sterpin, uomo coinvolto nel caso Resinovich, è morto ieri.

Claudio Sterpin, amico molto stretto di Liliana Resinovich, è stato trovato morto in un sentiero del bosco, causando un nuovo capitolo nel caso della donna scomparsa a Trieste.

