Caso Monaldi l’ospedale chiarisce | Bimbo trapiantabile è in lista nazionale

L’ospedale Monaldi ha confermato che il piccolo, riconosciuto come idoneo al trapianto, si trova nella lista nazionale. La decisione è stata presa dopo una valutazione approfondita da parte del team medico. Il bambino, che ha bisogno di un trapianto urgente, aspetta ora un donatore compatibile.

"Il bambino è trapiantabile perché è in lista, secondo il parere del team che si sta occupando della cosa. Non è mai uscito da questa lista, se non brevemente in passato. Le condizioni sono molto gravi ma stabili". Così l'ospedale Monaldi di Napoli fa il punto della situazione del piccolo paziente cui è stato trapiantato un cuore "bruciato" e che ora attende un nuovo organo.

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha detto che il bambino con il cuore bruciato non può più essere sottoposto a un trapianto.

Il legale della famiglia del bambino di due anni ha dichiarato che, dopo aver analizzato i referti, l’ospedale Bambino Gesù ritiene il piccolo non trapiantabile più, mentre il Monaldi conferma che il cuore può ancora essere salvato.

