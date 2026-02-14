Caso Liliana Resinovich è morto Claudio Sterpin Il legale | Mi ha sempre detto | devi cercare la verità

Da ilfattoquotidiano.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Sterpin, figura chiave nelle indagini sul caso Liliana Resinovich, è morto a 86 anni a Trieste, a causa di complicazioni legate a una malattia. Sterpin, che nel corso degli ultimi quattro anni ha spesso parlato di cercare la verità, aveva dedicato molto tempo alle ricerche e alle testimonianze sulla scomparsa della donna. Il suo legale ricorda come lui ripeteva sempre: “Devi cercare la verità”. Il suo intervento si era concentrato anche sulla volontà di fare chiarezza sui dettagli che circondano la scomparsa di Liliana Resinovich.

È morto a 86 anni, a Trieste, Claudio Sterpin, l’uomo che negli ultimi quattro anni è stato una delle figure più esposte nel caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Opp. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota nella serata di ieri dalla trasmissione Quarto Grado e si è diffusa rapidamente in città, rimbalzando sui social tra amici, conoscenti e protagonisti della lunga vicenda giudiziaria. Sterpin, ex maratoneta molto noto nell’ambiente sportivo triestino, è stato l’ultimo a sentire Liliana al telefono la mattina della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

caso liliana resinovich 232 morto claudio sterpin il legale mi ha sempre detto devi cercare la verit224

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Liliana Resinovich, è morto Claudio Sterpin. Il legale: “Mi ha sempre detto: devi cercare la verità”

Morto a 86 anni Claudio Sterpin, figura centrale nel caso Liliana Resinovich

Claudio Sterpin, ex maratoneta di 86 anni, è morto a Trieste, dopo essere stato coinvolto nel caso di Liliana Resinovich.

Giallo Liliana Resinovich: morto in un sentiero Claudio Sterpin, “amico speciale” della donna e testimone chiave del caso

Claudio Sterpin, amico molto stretto di Liliana Resinovich, è stato trovato morto in un sentiero del bosco, causando un nuovo capitolo nel caso della donna scomparsa a Trieste.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Caso Liliana Resinovich, dopo 4 anni si cerca ancora la verità - Ore 14 Sera 11/12/2025

Video Caso Liliana Resinovich, dopo 4 anni si cerca ancora la verità - Ore 14 Sera 11/12/2025

Argomenti discussi: Liliana Resinovich, Claudio Sterpin pronto all'esposto contro la Procura per le prime indagini sulla morte; Addio a Claudio Sterpin, uno dei protagonisti del caso Resinovich; Quarto Grado: Puntata del 6 febbraio Video; E' morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich che non ha mai smesso di chiedere verità.

caso liliana resinovich èCaso Resinovich e morte di Claudio Sterpin. La genetista: è stato l’uomo della prima svoltaMarina Baldi, nel team che assiste la nipote di Lilly, Veronica: Quando ho saputo la notizia ho provato un grande dispiacere. In questi anni se non ci fosse stato lui questo caso sarebbe stato archiv ... quotidiano.net

caso liliana resinovich èCaso Resinovich, è morto Claudio Sterpin: l’amico speciale e l’ultimo ad aver sentito Liliana prima della scomparsaSi è spento all'età di 86 anni Claudio Sterpin, da tempo malato, figura centrale nel noto caso di cronaca della morte di Liliana Resinovich ... dire.it