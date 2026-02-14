Claudio Sterpin, figura chiave nelle indagini sul caso Liliana Resinovich, è morto a 86 anni a Trieste, a causa di complicazioni legate a una malattia. Sterpin, che nel corso degli ultimi quattro anni ha spesso parlato di cercare la verità, aveva dedicato molto tempo alle ricerche e alle testimonianze sulla scomparsa della donna. Il suo legale ricorda come lui ripeteva sempre: “Devi cercare la verità”. Il suo intervento si era concentrato anche sulla volontà di fare chiarezza sui dettagli che circondano la scomparsa di Liliana Resinovich.

È morto a 86 anni, a Trieste, Claudio Sterpin, l’uomo che negli ultimi quattro anni è stato una delle figure più esposte nel caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Opp. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota nella serata di ieri dalla trasmissione Quarto Grado e si è diffusa rapidamente in città, rimbalzando sui social tra amici, conoscenti e protagonisti della lunga vicenda giudiziaria. Sterpin, ex maratoneta molto noto nell’ambiente sportivo triestino, è stato l’ultimo a sentire Liliana al telefono la mattina della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Liliana Resinovich, è morto Claudio Sterpin. Il legale: “Mi ha sempre detto: devi cercare la verità”

Caso Liliana Resinovich, dopo 4 anni si cerca ancora la verità - Ore 14 Sera 11/12/2025

