Caso DallBogg Ecco come tutelare i clienti

Il Sindacato Nazionale Agenti assicurativi ha commentato il caso DallBogg, che ha causato problemi ai clienti. La sospensione decisa dall’Autorità di vigilanza bulgara ha bloccato i rinnovi di molte polizze. Questa decisione ha generato difficoltà pratiche, soprattutto nel rilascio dell’attestato di rischio, documento fondamentale per stipulare nuove assicurazioni. Decine di clienti si trovano ora senza copertura o in attesa di chiarimenti.

Il Sindacato Nazionale Agenti assicurativi interviene su un caso di attualità. "A seguito del provvedimento di sospensione imposto dall'Autorità di vigilanza bulgara nei confronti della compagnia DallBogg – scrive il sindacato SNA di Lucca –, si stanno manifestando significative criticità operative, in particolare per quanto riguarda il rilascio dell' attestato di rischio necessario al rinnovo delle coperture assicurative presso altre imprese. Numerosi assicurati stanno riscontrando difficoltà oggettive nel completare le procedure di rinnovo delle proprie polizze, con il rischio concreto di trovarsi privi di copertura assicurativa nei tempi previsti".