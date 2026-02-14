Casiraghy l‘editore-dinosauro’ a Cavriago Ha fatto della lentezza un atto di resistenza

Casiraghy, noto come l’“editore-dinosauro”, ha aperto una libreria a Cavriago, sfidando la frenesia del mercato editoriale. La sua scelta di privilegiare tempi lenti e processi artigianali rappresenta una forma di resistenza contro la velocità e la produzione di massa. In un mondo che corre, Casiraghy preferisce dedicare attenzione ai dettagli e alla cura dei libri, come si fa con la carta di gelso distesa al sole a Chiang Mai. Qui, la tradizione della manualità si trasmette ancora con pazienza, creando un contrasto forte con la rapidità delle mode moderne.

Dalle alture di Chiang Mai, dove la carta di gelso viene ancora distesa al sole con la pazienza dei secoli, il pensiero corre a un altro piccolo tempio della manualità. È quello di Alberto Casiraghy (nella foto) a Osnago. C'è un filo invisibile, fatto di fibre vegetali e inchiostri antichi, che unisce l'Oriente alla bottega di questo 'editore-dinosauro' (la definizione è sua). Un uomo che, come i maestri cartai del Siam, ha fatto della lentezza un atto di resistenza. Tutto nasce da un disegno infantile: un pulcino con la proboscide. Il racconto di questa magia approda ora al Multiplo centro cultura di Cavriago, all'interno della rassegna 'Immaginaria: Talee, Tatuaggi e Libri d'artista', oggi alle 16, con l'incontro 'A che punto siamo con i libri d'artista?' Insieme a Casiraghy, interverranno Sandro Parmiggiani e Bruno Barani per riflettere su un'esperienza che non tramonta e un ossimoro – Pulcinoelefante - che da oltre cinquant'anni racchiude dodicimila titoli, un'esperienza che Casiraghy definisce, prima di tutto, antropologica.