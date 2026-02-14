Casertana beffata allo scadere dal Casarano

La Casertana perde 3-2 contro il Casarano, una sconfitta arrivata negli ultimi minuti di gioco. La squadra campana aveva portato avanti il risultato, ma il Casarano ha trovato il gol decisivo nel tempo di recupero. La partita si è infiammata con molte polemiche sulle decisioni arbitrali e alcuni episodi discutibili che hanno acceso gli animi dei tifosi.

Falchetti avanti con Casarotto ma subito ripresi da Grandolfo poi rosso a Viscardi. Nella ripresa Llano riprende l'ex Celiento ma al 90' Logoluso su rigore condanna i rrossoblù Casertana beffata allo scadere. I falchetti vengono battuti 3-2 dal Casarano al termine di una gara rocambolesca, segnata da episodi controversi, decisioni del FVS e colpi di scena fino all'ultimo minuto. Dopo appena due minuti Casertana in vantaggio: Casarotto porta avanti i suoi sfruttando un assist di Viscardi e sorprendendo la retroguardia pugliese. All'8' però arriva il pareggio dei padroni di casa: imbucata di Ferrara per Grandolfo che supera De Lucia e fa 1-1.