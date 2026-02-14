Case popolari la proposta di Ascom | Stop a chi è condannato per rissa o spaccio

14 feb 2026

L’Ascom propone di vietare l’assegnazione di case popolari a chi ha ricevuto una condanna definitiva per reati come rissa o spaccio di droga. La proposta nasce dal fatto che diverse persone condannate occupano ancora alloggi pubblici, alimentando tensioni e problemi di sicurezza. L’associazione suggerisce di sospendere l’uso delle case popolari e dei contributi comunali a chi ha commesso questi reati, per evitare che la situazione peggiori.

Il direttore Alberto Zattini chiede la revoca dell’alloggio e dei contributi comunali in caso di condanna definitiva. “Chi delinque non può continuare a beneficiare di privilegi pagati dalla collettività” In caso di condanna definitiva per reati quali rissa e spaccio, il diretto interessato "va privato dell'utilizzo della casa popolare e dal beneficio di contributi comunali". La proposta arriva da Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì ed è ispirato "a quanto altri Comuni in Italia stanno tentando di fare. Noi 'consegniamo' idealmente queste nostre idee al Consiglio comunale, che valuterà come comportarsi".🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Sicurezza, la richiesta di FdI: "Presidio di polizia fisso e niente case popolari a chi è condannato"

Fratelli d’Italia ha presentato due ordini del giorno al Comune, chiedendo un presidio di polizia fisso in città e l’eliminazione delle case popolari per chi è condannato.

Case popolari, le modifiche: alloggi a chi è discriminato. Stop ai 'vincoli di residenza' ed 'essere incensurati'

Il governo prova di nuovo a cambiare le regole per le case popolari.

