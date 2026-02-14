Carnevale | La Roma ha più fisicità il Napoli paga le tante assenze Ma sarà uno show

Il doppio ex ha spiegato che la Roma mostra più fisicità ma il Napoli soffre per le assenze, portando a una partita che promette spettacolo. La squadra di Mourinho si fa sentire con intensità, mentre gli azzurri cercano di adattarsi alle assenze di alcuni giocatori chiave. La partita di domani si preannuncia combattuta e ricca di emozioni.

Il doppio ex racconta la sfida: "I giallorossi non ti lasciano respirare, i campioni d'Italia son maestri nel palleggio, ma gli infortuni pesano". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carnevale: "La Roma ha più fisicità, il Napoli paga le tante assenze. Ma sarà uno show"

Altafini: «Il Napoli ha tante assenze, ma Conte ha trovato una soluzione col cambio modulo. È un allenatore formidabile»

Mourinho punge Conte: «Napoli con tante assenze? Non fatemi ridere! Anche io ho assenze pesanti ma non piango»

