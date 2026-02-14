Carnevale itrano 2026 | due giorni di festa

Il Comune di Itri ha annunciato che il Carnevale 2026 si svolgerà in due giornate di festa, portando in strada carri allegorici, musica dal vivo e balli in piazza. La decisione nasce dalla volontà di coinvolgere tutta la comunità e di riscoprire le tradizioni locali. Quest’anno, le sfilate attraverseranno le vie principali del paese, attirando residenti e visitatori.

Il Comune di Itri ha ufficializzato il programma del Carnevale Itrano 2026, appuntamento tradizionale che coinvolge il paese con sfilate, musica e momenti di animazione. La manifestazione si svolgerà in due giornate: domenica 15 febbraio e martedì 17 febbraio. In entrambe le date l’inizio è previsto alle ore 14.30. Il punto di raduno dei carri allegorici e dei partecipanti sarà in via Don Virgilio Mancini. Da qui partirà la sfilata in maschera che attraverserà le principali strade del centro cittadino. Al termine del percorso, sono previsti momenti conclusivi di animazione musicale: • domenica 15 febbraio in piazzale G.🔗 Leggi su Latinatoday.it

A Terracina tornano i festeggiamenti di Carnevale con due appuntamenti da non perdere.

Il Carnevale a Piano di Sorrento torna quest’anno con due giorni di festa in piazza Cota.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

L'Ultimo Giorno di Venezia: La Triste Fine della Serenissima (1797)

Carnevale 2026 in Piemonte, ecco quali gli eventi in programmaDa Torino a Ivrea, gli eventi del Carnevale 2026 in Piemonte: sfilate, carri allegorici, maschere storiche e feste per famiglie. quotidianopiemontese.it

Carnevale 2026, quando inizia e quando finisce: le date da ricordareLa stagione più colorata e festosa dell’anno è ufficialmente iniziata. Il Carnevale 2026 animerà nelle prossime settimane numerose città italiane, tra tradizioni, maschere, sfilate e carri allegorici. tg24.sky.it

Per garantire la sicurezza di tutti durante le manifestazioni, si informa che, con Ordinanza Sindacale n. 12, nei giorni 15 e 17 febbraio 2026, dalle ore 13:00 e fino al termine del “Carnevale Itrano 2026”, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori facebook