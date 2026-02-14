Carnevale itrano 2026 | due giorni di festa in centro

Il Comune di Itri ha annunciato il programma del Carnevale 2026, che si svolgerà tra due giorni nel centro del paese. La festa comprende sfilate di carri colorati, musica dal vivo e spettacoli per tutte le età, attirando decine di famiglie e visitatori. La città si prepara a vivere un fine settimana di allegria, con particolare attenzione alle attività rivolte ai bambini.

Il Comune di Itri ha ufficializzato il programma del Carnevale Itrano 2026, appuntamento tradizionale che coinvolge il paese con sfilate, musica e momenti di animazione. La manifestazione si svolgerà in due giornate: domenica 15 febbraio e martedì 17 febbraio. In entrambe le date l'inizio è previsto alle ore 14.30. Il punto di raduno dei carri allegorici e dei partecipanti sarà in via Don Virgilio Mancini. Da qui partirà la sfilata in maschera che attraverserà le principali strade del centro cittadino. Al termine del percorso, sono previsti momenti conclusivi di animazione musicale: • domenica 15 febbraio in piazzale G.

Per garantire la sicurezza di tutti durante le manifestazioni, si informa che, con Ordinanza Sindacale n. 12, nei giorni 15 e 17 febbraio 2026, dalle ore 13:00 e fino al termine del "Carnevale Itrano 2026", è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori