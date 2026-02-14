Carnevale in gioco a Muzzana

A Muzzana del Turgnano, il Carnevale si svolgerà come ogni anno, ma questa volta si sposta in Biblioteca. La decisione nasce dall'apertura recente della Ludoteca, che offre uno spazio più accogliente per le celebrazioni. La giornata si arricchirà di giochi, maschere e allegria, portando un tocco di novità alle tradizionali feste carnevalesche.

Il Carnevale a Muzzana del Turgnano arriverà puntuale, ma quest'anno l' organizzazione traslocherà in Biblioteca per vivere una avventura nuova, dopo l' apertura della Ludoteca. Il trasferimento porterà in un mare di libri, ma soprattutto tanto divertimento, grazie ai mitici animatori dell'oratorio, che generano tantissima energia, risate a crepapelle e bellissimi giochi per i ragazzi L' appuntamento è quindi per martedì 17, alle 16:00 e fino alle 18:00, nella Biblioteca Alviero Negro di Muzzana. All'organizzazione hanno collaborato la Parrocchia di San Vitale, il Centro Giovanile Stanzute, il Comune di Muzzana, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la Cooperativa Itaca.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Dal 31 gennaio al 17 febbraio, Venezia si accende con il suo Carnevale culturale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Carnevale Castellano, un gioco di squadra per riempire di colori il centro storico; Venezia si prepara a vivere l’ultimo fine settimana del Carnevale 2026 Olympus – Alle origini del gioco; E che festa sia: entra nel vivo a Venezia il Carnevale dei giochi e delle tradizioni; Carnevale Bergamo 2026: feste e sfilate in maschera tra città e paesi. Ci sono anche i Giochi Carnevalimpici.

Carnevale in Pinacoteca: pomeriggio di gioco, arte e creatività per i più piccoliIl Carnevale entra nelle sale della Pinacoteca civica di Reggio Calabria con una ventata di allegria e creatività. Domenica 15 febbraio, dalle ore 16 alle 19, il museo cittadino aprirà le sue porte ai ... cn24tv.it

Carnevale, Mestre scende in strada con i carri allegoriciVenezia, 14 feb. (askanews) – Mestre si prepara a vivere un pomeriggio di colori, musica ed emozioni in occasione del Carnevale di Venezia 2026 Olympus – Alle origini del gioco: lunedì torna l’attes ... askanews.it

Una lezione gioco perfetta per Carnevale: il Lupo e i sette Capretti! La comprensione e la lettura saranno più divertenti, grazie ai giochi digitali. I kit in pdf di consentiranno di strutturare tante attività dopo l’ascolto. Scopri la versione inglese della storia su facebook