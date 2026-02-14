Carnevale gli eventi collaterali tra pinacoteca e piazza del Guercino

Il Carnevale di Cento ha portato caos e allegria in città, con le sfilate che riempiono le strade di colori e musica. Domani, la pinacoteca e piazza del Guercino si preparano ad accogliere eventi collaterali che attirano visitatori da tutta la regione. La manifestazione, giunta alla sua terza giornata, coinvolge decine di carri e gruppi mascherati, creando un’atmosfera festosa e vivace.

L'emozione torna a farsi sentire e domani Cento si prepara a vivere la terza giornata di sfilata del Cento Carnevale d'Europa, uno degli appuntamenti più attesi e travolgenti dell'anno, capace di trasformare la città in un teatro a cielo aperto dove tutto diventa spettacolo. Il successo delle prime due domeniche è ancora negli occhi di tutti, con centesi e visitatori arrivati da ogni parte per lasciarsi conquistare dalla magia dei grandi carri allegorici. Un risultato che parla chiaro: il Cento Carnevale d'Europa è vivo, amato, partecipato e dietro questa macchina organizzativa imponente c'è da anni la passione e la determinazione della famiglia Manservisi, che ha saputo far crescere il Carnevale mantenendone intatta l'identità e proiettandolo in una dimensione sempre più prestigiosa.