Carnevale di Viterbo annullato e rinviato per maltempo | la data e come cambia la viabilità

Il forte maltempo ha costretto gli organizzatori del Carnevale di Viterbo a spostare l’evento di un giorno. La pioggia incessante ha reso impossibile svolgere le sfilate previste per sabato 14 febbraio, spostandole a domenica 15. Le strade centrali della città, già chiuse al traffico, subiranno modifiche alla viabilità per consentire l’allestimento delle maschere e dei carri allegorici.

Carnevale di Viterbo, la pioggia rovina la festa. Annullata la sfilata di carri e maschere prevista per sabato 14 febbraio. Ma l'appuntamento è stato solo rimandato, e di appena 24 ore. Il corteo, infatti, percorrerà le strade del centro storico domenica 15 febbraio, con lo stesso programma e percorso. Il Comune di Viterbo la prende con "filosofia": "Tutti coloro che da fuori sono venuti a Viterbo per assistere al Carnevale, avranno l'occasione di fermarsi un giorno in più per conoscere meglio la nostra città. In attesa della sfilata del Carnevale viterbese". Ma sulla pagina Facebook "Comune di Viterbo informa", dove è stato annunciato il rinvio senza comunicato stampa ufficiale, c'è già chi fa notare: "Meglio tardi che mai.

Questa mattina è stato annunciato l’annullamento del “Carnevale dei Bambini” a Fiumicino.

Il maltempo annunciato a Napoli ha costretto gli organizzatori a spostare il “Carnevale di Bella Piazza”.

