Carnevale di Tolentino | sfilata con 500 figuranti a rischio maltempo decisione prevista per oggi

A Tolentino, il Carnevale potrebbe essere rimandato a causa della pioggia prevista, che mette a rischio la sfilata con oltre 500 figuranti. La decisione definitiva arriverà oggi, quando si saprà se il maltempo impedirà lo svolgimento della tradizionale festa. I gruppi, pronti da settimane, attendono con ansia il risultato delle previsioni meteo per capire se potranno uscire in strada.

Tolentino in festa, ma il Carnevale è a rischio pioggia: 11 gruppi e 500 figuranti in attesa del verdetto del meteo. Il Carnevale di Tolentino, nelle Marche, è pronto a colorare il centro storico con una sfilata che vedrà in campo 11 gruppi e oltre 500 partecipanti. L'incertezza meteorologica, però, potrebbe costringere al rinvio dell'evento a domenica 22 febbraio. La manifestazione, promossa dal Comune e da diverse associazioni locali, rappresenta un momento di aggregazione e un volano per l'economia del territorio. Un Carnevale in crescita: partecipazione e coinvolgimento della comunità. La sfilata di Tolentino, in programma per domani pomeriggio alle 14:30, rappresenta il culmine dei festeggiamenti e attira ogni anno un vasto pubblico.

La sfilata del Carnevale di Opicina è stata rinviata a causa della pioggia.

Il Carnevale di Fano 2026 è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

IL CARNEVALE È ARRIVATO IN PISCINA! Colori, sorrisi, parrucche pazze e occhialoni giganti… alla Nuova Piscina Comunale di Tolentino abbiamo festeggiato il Carnevale con un’esplosione di allegria! Tra tuffi, giochi e maschere super creative, i no facebook