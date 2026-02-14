Carnevale Cerretese 2026 confermato | previsioni meteo favorevoli e sfilata pronta

Il Carnevale Cerretese 2026 si svolgerà come previsto, perché le previsioni meteo indicano giornate soleggiate e senza pioggia, permettendo alle sfilate di svolgersi senza intoppi. Questa decisione arriva dopo aver analizzato attentamente le previsioni di aggiornamento meteo, che assicurano condizioni ideali per l’evento. Le maschere colorate, le musiche vivaci e i giochi tradizionali sono pronti ad animare le strade di Cerreto. I maestri cartapestai e lo staff stanno preparando con entusiasmo le opere allegoriche e gli stand gastronomici, mentre i partecipanti si preparano a vivere un

La giornata si preannuncia ricca di colori, musica e sano divertimento. L'invito rivolto a tutta la cittadinanza, ai visitatori e ai turisti è quello di partecipare numerosi, indossando la propria maschera preferita per immergersi appieno nell'atmosfera magica del carnevale.Programma di Domenica 15 Febbraio: La sfilata partirà alle ore 14:00 da Piazza Luigi Sodo. Il corteo colorato attraverserà Corso Marzio Carafa, toccando i punti più suggestivi del paese e le sue piazze principali, per terminare nella scenografica Piazza S. Martino. Qui, la festa proseguirà con musica, balli per grandi e piccini e il riproposto fascino dei giochi della tradizione.