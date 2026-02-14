Carmagnola tra arte storia e canapa | la città sfida per Capitale del Libro 2026

Carmagnola si presenta come una città ricca di storia e tradizione, grazie alla produzione di canapa che risale a secoli fa. La scelta di candidarsi come Capitale del Libro 2026 nasce dall’intento di valorizzare il patrimonio locale attraverso eventi culturali e mostre dedicate. La città punta a coinvolgere i giovani e gli artisti, puntando su un calendario di iniziative che uniscono arte, storia e innovazione.

Carmagnola, tranquilla cittadina piemontese a pochi chilometri da Torino, si prepara a un anno cruciale. In corsa per il titolo di Capitale Italiana del Libro 2026 con il progetto "Identità, libri e territorio", la città punta su un patrimonio storico inaspettato, un legame secolare con la canapa e una rinnovata vocazione culturale. Un'occasione per rilanciare un territorio e dimostrare come anche i piccoli centri possano diventare protagonisti della scena nazionale. Un cuore medievale e barocco: la Carmagnola dei monumenti.

Treviso celebra San Valentino con un evento speciale: la “Sfida del Castel d’Amore”, una competizione medievale che si svolge nel cuore della città, attirando coppie e turisti desiderosi di immergersi nell’atmosfera romantica e antica della località.

ARTEINDIRETTA ha organizzato martedì 17 febbraio alle 19:00 un evento intitolato “L’arte Presa per la Gola, Carnevale e Quaresima”, per esplorare come la storia e le tradizioni influenzano l’arte, il cibo e il potere.

Cosa vedere a Carmagnola, la sorpresa a sud di TorinoA sud di Torino, Carmagnola sorprende chiunque la visiti senza aspettative: un tempo centro fortificato, oggi custodisce tra i vicoli del suo impianto seicentesco palazzi nobiliari affrescati, chiese ... siviaggia.it