Carlo Conti replica a Selvaggia Lucarelli | la sua scelta di Andrea Pucci per Sanremo

Carlo Conti ha commentato le critiche di Selvaggia Lucarelli sulla sua scelta di portare Andrea Pucci a Sanremo, dopo che la giornalista aveva messo in discussione la sua decisione. La polemica è esplosa sui social, dove molti spettatori si sono schierati a favore o contro le selezioni del conduttore. Conti ha spiegato di aver scelto Pucci perché ritiene che possa portare freschezza e ironia alla kermesse, e ha aggiunto di aver ascoltato anche pareri diversi prima di decidere.

Il conduttore toscano chiarisce le sue scelte e risponde alle critiche. Carlo Conti ha deciso di rispondere a Selvaggia Lucarelli, che aveva criticato la presenza di Andrea Pucci al Festival di Sanremo. Durante la consegna del Tapiro d'Oro da parte di Valerio Staffelli, il conduttore ha chiarito di non essere "attapirato" per il caso relativo al ritiro di Pucci, ma ha sottolineato che, sebbene dispiaccia per l'artista e l'uomo, non ha mai preso in considerazione le sue opinioni politiche quando lo ha scelto per Sanremo.