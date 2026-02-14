Caraudo | Non cercavo applausi ma rispetto per Genova La Resistenza è un dovere

Fabio Ceraudo, presidente del Municipio Medio Ponente, ha commentato sui social dopo quanto accaduto venerdì sera davanti al Tower Hotel vicino all'aeroporto, spiegando che il suo gesto non voleva ottenere applausi ma il rispetto per Genova. Ceraudo ha sottolineato che la Resistenza rappresenta un impegno che non si può trascurare. Durante la serata, alcuni residenti hanno assistito a momenti di tensione tra cittadini e forze dell’ordine.

Fabio Ceraudo, presidente del Municipio Medio Ponente, è intervenuto con un lungo post sui propri canali social dopo quanto successo venerdì sera davanti al Tower Hotel, nei pressi dell'aeroporto. Come noto, il 13 febbraio alcuni movimenti di estrema destra sono venuti a Genova per presentare una proposta di legge anti immigrati sulla ‘remigrazione’. Si sono scatenate diverse proteste e in centro si è svolto un presidio di Cgil e Anpi, al quale hanno aderito anche Pd, Avs, M5s e altri. La presentazione si sarebbe dovuto svolgere all'Hotel Rex di Via De Gasperi, ma la struttura ha poi negato la disponibilità della sala spiegando di aver ricevuto la prenotazione senza che venisse specificata la natura.🔗 Leggi su Genovatoday.it

