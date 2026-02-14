I caprioli sono stati uccisi dai lupi nella zona di Terre del Reno, causando la scomparsa di alcuni animali domestici e da cortile. Le persone del luogo segnalano danni ingenti alle attività agricole e alle proprietà. Alcuni allevatori hanno già perso pollai e recinzioni, mentre altri temono per la sicurezza dei loro animali. La presenza dei lupi in questa area sta creando preoccupazione tra i residenti.

Caprioli uccisi, animali domestici e da cortile spariti e danni ingenti alle attività. I lupi sono una presenza anche nella zona di Terre del Reno. "L’altro giorno, mentre stavo effettuando una perlustrazione dei terreni in vista delle lavorazioni primaverili, ho trovato una carcassa cui era rimasta solo ossa di cui un’unghia dell’unica zampa rimasta - dice Gabriele Mazza, associato Coldiretti – ho contattato esperti che mi hanno detto essere di un capriolo. Probabilmente l’esemplare che era stato avvistato più volte nei nostri paraggi, proveniente dalla zona del Cavo Napoleonico e che aveva un paio di anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caprioli uccisi dai lupi: "Maneggi e pollai a rischio"

Nella zona di Roncalceci, nel Ravennate, sono stati segnalati alcuni avvistamenti di lupi, che avrebbero provocato danni a pollai e terreni agricoli.

Due lupi, un maschio e una femmina, sono stati investiti e uccisi da un treno sulla linea che collega Teramo a Giulianova.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Caprioli uccisi dai lupi: Maneggi e pollai a rischio; Lupo attacca in pieno giorno. Oche sbranate, il proprietario lo fa scappare: Era nel nostro giardino; Due lupi travolti e uccisi da un treno in Abruzzo; Animali rari tra le foreste: Da tutelare.

Caprioli uccisi dai lupi: Maneggi e pollai a rischioTrovati resti di carcasse di animali nei campi dopo l’attacco di un branco Nessun allarmismo, ma vanno cercate soluzioni concrete al loro proliferare. ilrestodelcarlino.it

PELLEGRINO PARMENSE - Quattro uomini fermati con caprioli abbattuti nel furgone: accusati di bracconaggio Un controllo notturno dei Carabinieri di Pellegrino Parmense si è trasformato in un’operazione contro il bracconaggio. Nella notte del 5 febbraio, int facebook