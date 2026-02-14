Caporalato guai per sei | Picchiato perché lento

Sei persone rischiano di essere condannate per aver picchiato un operaio pakistano perché considerato troppo lento nel lavoro. Il fatto è avvenuto nel grossetano, dove l’uomo è stato aggredito con pugni e calci sotto minaccia di ricatto. L’incidente si inserisce in un quadro di sfruttamento e condizioni di lavoro dure, che il Tribunale di Grosseto esaminerà lunedì in udienza preliminare.

Non solo paghe da fame, turni estenuanti e assoluta precarietà sotto ricatto continuo, il Tribunale di Grosseto si occuperà lunedì in udienza preliminare anche di un operaio pakistano vittima di un caporalato ancora più aggressivo: veniva picchiato con pugni e calci perché ritenuto troppo 'lento' nel lavoro. I fatti risalgono del 2022, accaduti nelle campagne di Paganico, in provincia di Grosseto. Dalle testimonianze risulta che i caporali si posizionavano ai lati opposti del campo urlando insulti in lingua urdu ("figlio di cane", "figlio di puttana") minacciando percosse per ogni presunta lentezza.