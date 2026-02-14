Capodanno cinese eventi in tutto il Paese

Il Capodanno cinese ha portato migliaia di persone in piazza a Pechino, dopo che le restrizioni sono state allentate, permettendo a più cittadini di partecipare alle celebrazioni. Le strade si riempiono di lanterne rosse e fuochi d’artificio, mentre gruppi di persone si riuniscono per le tradizionali danze del drago e del leone. Questa festa, che richiama turisti da ogni parte del mondo, si svolge in tutto il Paese, coinvolgendo anche piccoli villaggi e grandi città.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina festeggia il suo Capodanno. Una festa che attira turisti da tutto il mondo. Eventi si stanno tengono in tutto il Paese e non solo. Anche a New York, nella sede delle Nazioni Unite, si è tenuto un Gala proprio per festeggiare l'imminente Capodanno cinese.