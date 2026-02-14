Canna fumaria in fiamme | vigili del fuoco in azione alla Casa del Rugby

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alla Casa del Rugby nella zona della Castellina, dove una canna fumaria ha preso fuoco. L’incendio si è sviluppato rapidamente, e i pompieri hanno usato schiuma e acqua per spegnerlo prima che si propagasse all’interno dell’edificio. Nessuno è rimasto ferito, ma le operazioni hanno richiesto diverse ore per mettere tutto in sicurezza.

Intervento dei vigili del fuoco pochi minuti fa alla Casa del Rugby nella zona della Castellina: diversi mezzi sono intervenuti per un incendio alla canna fumaria della struttura. Gli uomini inviati dal comando provinciale di Sondrio sono entrati all'interno della struttura e saliti sul tetto per tenere sotto controllo la situazione e domare le fiamme. Ovviamente, tutti coloro che si trovavano all'interno dell'edificio lo hanno prontamente abbandonato senza che ci fossero problemi, rimanendo poi all'esterno per monitorare da vicino quanto stava accadendo. Sono ora in corso delle verifiche per valutare l'entità dei danni alla canna fumaria e alla cucina della Casa del Rugby.