Un team di ricercatori ha sviluppato un metodo innovativo per individuare i farmaci più efficaci contro il cancro alla prostata, basandosi sugli avatar cellulari del paziente. Questa tecnica utilizza organoidi, strutture tridimensionali create a partire dal tumore di ogni singolo paziente, per analizzare come il tumore risponde a diverse terapie. La novità deriva dall’uso di questi modelli personalizzati, che permettono di scoprire in anticipo i punti deboli del tumore e di testare diverse combinazioni di farmaci in laboratorio. Un passo avanti importante per rendere le cure più precise e mirate.

Il tumore alla prostata è ancora oggi il cancro più diffuso tra gli uomini, con 41 mila nuovi casi ogni anno soltanto in Italia, pari al 20% di tutte le neoplasie maschili. Negli ultimi decenni la ricerca è riuscita a fare passi da gigante e grazie alla diagnosi precoce più del 90% dei pazienti può guarire o convivere a lungo termine con la malattia. Se da un lato è vero che molte forme sono inizialmente curabili, dall'altro è altrettanto vero che con il passare del tempo una parte dei tumori arriva a sviluppare una resistenza alle terapie, rendendo di fatto il trattamento sempre più complesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cancro alla prostata, novità: con gli avatar del paziente si scoprono i punti deboli

Il tumore alla prostata rappresenta una sfida importante nella cura oncologica.

La ricerca sul tumore alla prostata si concentra sull’individuazione di punti deboli della malattia, con l’obiettivo di sviluppare strategie mirate per rallentare la sua progressione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Tumore alla prostata: Esame intrarettale e PSA sono utili #shorts

Argomenti discussi: Il ruolo della Radioterapia Stereotassica nel trattamento del tumore prostatico; Dal 9 al 13 febbraio test gratuiti per la Giornata Mondiale contro il Cancro; Tumore alla prostata, l’ospedale Sant’Anna eccellenza in Italia: unico con quattro certificazioni europee; Giornata mondiale contro il cancro, in Italia 390 mila nuove diagnosi di tumore nel 2025.

Cancro alla prostata. Una nuova speranza di cura dal Dna non codificanteLa scoperta arriva dal CIBIO di Trento: in quell’area del genoma che è stata in passato definita Dna spazzatura si potrebbe trovare nuove possibilità di prevenzione e cura per i pazienti che hanno ... quotidianosanita.it

Giornata Mondiale Contro il Cancro: il tema 2026 e le iniziative sul territorioIn occasione del World Cancer Day scopriamo le iniziative sul territorio nazionale cui aderire e come finanziare la ricerca ... iodonna.it

ÈTv Marche. . ‘United by Unique’ è il claim della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio. Nelle Marche tra le patologie oncologiche a più alta incidenza ci sono il tumore alla mammella, quello al colon-retto, del polmone e della prostata. facebook

Nel 2025 in Italia si sono registrati circa 390 mila nuove diagnosi di tumore. Le forme più frequenti restano quella alla mammella (53.686), al colon-retto (48.706), al polmone (44.831), alla prostata (40.192) e alla vescica (31.016). Sono i dati di Fondazione AIR x.com