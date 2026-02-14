Canada strage di Tumbler Ridge | il primo ministro Carney visita il memoriale

Il primo ministro canadese Mark Carney si è recato a Tumbler Ridge dopo la strage che ha provocato diverse vittime. La visita è avvenuta per rendere omaggio alle persone colpite dall’attacco armato avvenuto nel piccolo centro minerario, dove molte famiglie sono state sconvolte dalla tragedia. Carney ha lasciato fiori al memoriale, mentre il leader conservatore Pierre Poilievre lo accompagnava, stringendo tra le mani un mazzo di fiori bianchi.

Il primo ministro canadese Mark Carney e il leader conservatore Pierre Poilievre hanno visitato un memoriale per le vittime della sparatoria di Tumbler Ridge. Le autorità hanno detto che il presunto assalitore di 18 anni, identificato come Jesse Van Rootselaar, ha ucciso la madre di 39 anni, Jennifer Jacobs, e il fratellastro di 11 anni, Emmett, nella loro casa nel nord della British Columbia, per poi dirigersi verso la scuola secondaria di Tumbler Ridge, aprire il fuoco uccidendo cinque bambini e un educatore, e suicidarsi. Nell’attacco sono rimaste ferite anche 25 persone. Il motivo rimane poco chiaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Tumbler Ridge, in Canada, una sparatoria di massa ha provocato la morte di diverse persone, portando il Primo Ministro Carney a rendere omaggio alle vittime.

Il primo ministro canadese Mark Carney sta per arrivare a Tumbler Ridge, una piccola cittadina della British Columbia colpita da una tragedia.

"I wish to express my deepest condolences for the massacre that took place in British Columbia. I extend my solidarity to the community of Tumbler Ridge and my heartfelt thoughts to the families shattered by grief." @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi x.com