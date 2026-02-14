Can Yaman Segreti E Retroscena | Parla La Professoressa Del Liceo!

La professoressa del liceo di Istanbul rivela che Can Yaman, famoso attore turco, ha frequentato le sue lezioni da studente. Durante un’intervista, ha raccontato come il giovane attore si comportasse in classe e quali ricordi conservi di quei tempi. La docente ha ricordato un episodio in cui Yaman si dimostrò molto appassionato di teatro e di recitazione, fin da adolescente. Un dettaglio che sorprende è il suo impegno nel partecipare alle rappresentazioni scolastiche, anche se all’epoca non immaginava sarebbe diventato un volto noto.

Scopri il sorprendente racconto della professoressa che ha avuto Can Yaman tra i suoi studenti al liceo di Istanbul. Una storia inedita tra studio, talento e successo. Era un ragazzo alto, riservato, sempre attento in classe. Oggi è una star internazionale, il nuovo volto di Sandokan su Rai Uno. E a raccontare questo percorso straordinario non è un agente o un fan sfegatato, ma chi lo ha conosciuto quando ancora il suo nome non faceva notizia: Antonietta Alesiani, l’ex docente di matematica e fisica del liceo italiano di Istanbul. La professoressa, oggi in pensione dopo una lunga carriera da dirigente scolastica nelle Marche, si emoziona nel ricordare quel giovane studente: “Can era brillante, educatissimo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

