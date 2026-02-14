Campania prorogata l’allerta meteo | livello abbassato a Giallo

La protezione civile della Campania ha deciso di prorogare l’allerta meteo, perché la perturbazione che sta colpendo la regione continuerà a portare piogge intense fino alle 18 di domani. La decisione è stata presa dopo aver ricevuto nuove segnalazioni di allagamenti e smottamenti in alcune zone dell’entroterra. La situazione rimane sotto stretta osservazione per evitare rischi maggiori.

La perturbazione meteo che insiste sulla Campania proseguirà fino alle 18 di domani, domenica 15 febbraio. Permane un livello di allerta meteo Gialla sulle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento). Sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, di moderata intensità. Si ricorda ai Comuni delle zone interessate di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti.