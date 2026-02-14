Campagnuolo | Remunerazione equa e tutela delle eccellenze | svolta per l’agroalimentare

Campagnuolo ha festeggiato l’approvazione del nuovo regolamento comunitario, che mira a combattere le pratiche commerciali sleali e a garantire una retribuzione giusta agli agricoltori. La decisione è arrivata dopo mesi di discussioni, in risposta alle numerose lamentele degli operatori del settore sulle condizioni di mercato. Il regolamento, che entrerà in vigore nei prossimi mesi, prevede controlli più severi e sanzioni più dure contro chi viola le regole. Tra le novità, ci sono anche misure per proteggere le aziende che si distinguono per qualità e innovazione.

Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione unanime da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento comunitario volto a contrastare le pratiche commerciali sleali lungo la filiera agroalimentare. Con 555 voti favorevoli, nessun voto contrario e 26 astensioni, l'Eurocamera ha dimostrato che è possibile fare scelte condivise quando si tratta di sostenere i nostri agricoltori, i produttori locali e il mondo rurale che rappresento con impegno quotidiano. – così in una nota Evangelista Campagnuolo, consigliere comunale a Sant'Agata de Goti. Questa normativa, frutto di un percorso legislativo lungo e responsabile, obbliga le autorità nazionali dei Paesi membri a cooperare più efficacemente nella prevenzione, nell'indagine e nella sanzione di pratiche commerciali sleali, anche quando si verificano oltre i confini nazionali.