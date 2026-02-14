Çalha e Barella ok Spalletti lancia Conceiçao? Inter-Juve probabili formazioni

Da gazzetta.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter si avvicina alla sfida contro la Juventus con Çalhanoglu e Barella disponibili, dopo aver superato gli infortuni, perché sono tornati in forma durante gli allenamenti. Spalletti potrebbe affidarsi a Conceiçao in campo, considerando i dubbi sulla formazione. La Juve, invece, potrebbe scendere in campo senza Khephren Thuram dall'inizio, lasciandolo in panchina per dare spazio a alternative più esperte.

Cresce l'attesa per il big match di San Siro tra Inter e Juve. I nerazzurri recuperano Çalhanoglu e Barella, che dovrebbero partire dal primo minuto, mentre nei bianconeri partirà dalla panchina Khephren Thuram, con la possibilità di sfidare il fratello Marcus solo a partita in corso. Spalletti valuta anche l'impiego dall'inizio di Conceiçao. Queste le probabili formazioni di Inter-Juve. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

199alha e barella ok spalletti lancia concei231ao inter juve probabili formazioni

© Gazzetta.it - Çalha e Barella ok, Spalletti lancia Conceiçao? Inter-Juve, probabili formazioni

Probabili formazioni Inter Juventus: Spalletti perde un big, Chivu ritrova Barella e Calha

L’Inter e la Juventus si preparano a sfidarsi di nuovo in campionato, dopo la battaglia del 4-3 all’Allianz Stadium di cinque mesi fa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.