Çalha e Barella ok Spalletti lancia Conceiçao? Inter-Juve probabili formazioni

L'Inter si avvicina alla sfida contro la Juventus con Çalhanoglu e Barella disponibili, dopo aver superato gli infortuni, perché sono tornati in forma durante gli allenamenti. Spalletti potrebbe affidarsi a Conceiçao in campo, considerando i dubbi sulla formazione. La Juve, invece, potrebbe scendere in campo senza Khephren Thuram dall'inizio, lasciandolo in panchina per dare spazio a alternative più esperte.

Cresce l'attesa per il big match di San Siro tra Inter e Juve. I nerazzurri recuperano Çalhanoglu e Barella, che dovrebbero partire dal primo minuto, mentre nei bianconeri partirà dalla panchina Khephren Thuram, con la possibilità di sfidare il fratello Marcus solo a partita in corso. Spalletti valuta anche l'impiego dall'inizio di Conceiçao. Queste le probabili formazioni di Inter-Juve. L'Inter e la Juventus si preparano a sfidarsi di nuovo in campionato, dopo la battaglia del 4-3 all'Allianz Stadium di cinque mesi fa. Cristian Chivu interviene sul tema arbitrale alla vigilia della sfida contro la Juventus, ma senza alimentare tensioni. "Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri… Io non vedo fantasmi." Una presa di posizione netta.