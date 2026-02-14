Calendario hockey ghiaccio femminile oggi Olimpiadi 2026 | orari partite 14 febbraio tv programma streaming

Oggi, nel torneo di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si giocano i quarti di finale. La competizione ha una forte rilevanza perché deciderà quali squadre si qualificano per le semifinali. Le partite si svolgono durante il pomeriggio e la sera, trasmesse in diretta su diversi canali televisivi e piattaforme streaming.

Nel torneo femminile di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prosegue l’agenda dei quarti di finale. Dopo aver promosso le prime due semifinaliste, altre quattro squadre si giocano il tutto per tutto in questa fase del torneo. In questo sabato 14 febbraio, saranno 2 le gare in programma: si comincia alle 16.40 con uno sbilanciato Canada-Germania, con le nordamericane chiaramente favorite sulle teutoniche, per poi proseguire alle 21.10 invece con un incerto Finlandia-Svizzera, partita che almeno sulla carta non ha una squadra padrona. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (sabato 14 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 14 febbraio, tv, programma, streaming Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 6 febbraio, tv, programma, streaming Questa mattina le partite di hockey su ghiaccio femminile continuano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 7 febbraio, tv, programma, streaming Le Olimpiadi di Milano Cortina portano oggi in scena il torneo di hockey ghiaccio femminile. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite, tv, programma, streaming; Il calendario dell'Italia femminile alle Olimpiadi: quello che devi sapere; Milano Cortina 2026, il calendario delle gare e dove vederle in tv; Milano Cortina 2026: per l’Italia dell’hockey femminile cruciale la sfida col Giappone. Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 13 febbraio, tv, programma, streamingDopo la conclusione della fase a gironi, il torneo femminile di hockey su ghiaccio entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: iniziano infatti ... oasport.it LIVE Italia-USA 0-6, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre cedono alle Maestre americane fra gli applausi del pubblicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di Olimpiadi ... oasport.it Il calendario delle finali di Coppa Italia 2025/26 di hockey su pista facebook Il calendario delle finali di Coppa Italia 2025/26 di hockey su pista x.com