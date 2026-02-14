Calenda Azione | Vannacci solo un ' paraculo' non voglio più parlarne – Il video

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha definito Vannacci un

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Vannacci ha avuto un comportamento disonorevole per quanto riguarda i suoi rapporti con la Lega. Non sa cos'è la patria e cos'è l'onore e ne parla continuamente. Questo è Vannacci e noi dobbiamo smettere di parlarne. Questo signore era uno che aveva scritto e autopubblicato un libro che avrebbe letto la nonna o la zia, se non ci fosse stata la stampa di sinistra a fare tutto questo cancan. Quindi io di Vannacci non voglio più parlare. Di Vannacci non me ne frega niente, quello che è, quello che si vede è quello che è, un 'paraculo'" così il leader di Azione Carlo Calenda.🔗 Leggi su Open.online

In occasione di un convegno in memoria di Silvio Berlusconi, Carlo Calenda ha criticato apertamente Matteo Salvini, evidenziando differenze di visione su temi di libertà e crescita.

Calenda ha perso la calma in diretta tv e ha attaccato duramente Vannacci, chiamandolo “traditore della patria”.

