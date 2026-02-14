Calciomercato Milan Gila nella lista L’esperto | Il Diavolo non vorrebbe superare …

Il nome di Gila spunta tra i possibili acquisti del Milan, a causa delle esigenze di rafforzare il reparto offensivo. Niccolò Ceccarini ha spiegato che i rossoneri valutano attentamente questa opzione, senza intenzione di spendere troppo. Il club preferisce muoversi con cautela, cercando di trovare un equilibrio tra qualità e costi.

Dopo le tantissime voci e i rumors di calciomercato, il Milan ha concluso la sessione invernale senza l'arrivo di un difensore esperto. Proprio come accaduto in estate quando il Diavolo non riuscì a chiudere i colpi Akanji e Gomez puntando successivamente su Odogu, un investimento con lo sguardo decisamente rivolto al futuro. Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato della difesa del Milan nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'. "Il Milan però intende alzare il livello anche in difesa".

Il Milan intensifica le attività di mercato con l’obiettivo di rafforzare la difesa.

Il Milan lavora già sul mercato estivo per rinforzare la difesa.

