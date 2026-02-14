Oggi si giocano tre partite di calcio di terza categoria, con Ancaiano e S. Rocco che si affrontano in una partita molto accesa. La sfida tra queste due squadre si preannuncia intensa, con molti tifosi presenti per sostenere i propri giocatori. Nel frattempo, è stata annunciata la finale della Coppa Provinciale, che si terrà il 4 marzo alle 20,45 a Monteroni, tra Quercegrossa e Monticchiello.

Sarà il 4 marzo alle 20,45, sul terreno di gioco di Monteroni, la finalissima della Coppa Provinciale di terza categoria tra il Quercegrossa e il Monticchiello. Oggi intanto, nel girone senese, si giocano tre anticipi con un vibrante Ancaiano-San Rocco che rappresenta quasi uno spareggio tra due squadre seconde in classifica. Le altre due gare sono Sporting Gracciano-Geggiano e Chiusdino-Cus Siena (inizio alle 16). Domani Meroni-Sangimignanese, seconda contro prima: ci sarà l’aggancio al vertice o i turriti riprenderanno il volo? Gli ultimi due confronti saranno Upp-Agrestone e Virtus Biancoazzurra-Pievescola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Terza categoria. Oggi tre partite. Ancaiano-S. Rocco la più vibrante

Il San Rocco batte 2-0 la Sangimignanese e riaccende la corsa al primo posto nel girone senese di terza categoria.

La Sangimignanese ottiene una vittoria importante nel campionato di terza categoria, battendo 2-1 il Circolo Agrestone in trasferta.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Scheda Casalmoro - Terza Categoria Cremona - Girone B Lombardia; CALCIO TERZA CATEGORIA/ RISULTATI E CLASSIFICA DELLA XIV GIORNATA; Terza categoria, Valle Stura di misura sul Madonna delle Grazie; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori.

Calcio, Seconda e Terza Categoria: scontro diretto Novese-Virtus Mandrio, anticipi per Possidiese e Vallalta, Union Sg Sozzigalli-Baracca Beachdi Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito, tutte le gare in programma, categoria per cate ... sulpanaro.net

Calcio, in Seconda e Terza Categoria è un altro fine settimana tutto da vivereProgramma ricchissimo per le formazioni della Granda: si comincia già venerdì sera con i numerosi anticipi di Terza ... cuneodice.it

Calcio, Seconda e Terza Categoria: scontro diretto Novese-Virtus Mandrio, anticipi per Possidiese e Vallalta, Union Sg Sozzigalli-Baracca Beach Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese... facebook